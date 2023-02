Huawei sta preparando il lancio della serie Huawei P60 sul mercato. La nuova famiglia di flagship potrebbe arrivare durante il MWC 2023 che si svolgerà dal 27 febbraio al 2 marzo. Stando a quanto emerso in queste ore, i device potrebbero nascondere alcune sorprese che potrebbero far contenti molti utenti.

Sul sito di microblogging cinese Weibo sono apparsi alcuni post che fanno riferimento alla prossima serie Huawei P60. In particolare, Huawei è andata a modificare in parte il design dei device. Le modifiche principali hanno riguardato il modulo fotocamera con un nuovo design dell’isola. A questo si aggiunge anche una cover realizzata in pelle che renderà ancora più esclusivo il device.

Il lancio della serie durante il MWC 2023 rappresenterebbe anche un ulteriore passo in avanti da parte di Huawei. Il produttore cinese, infatti, tornerebbe sul mercato europeo da protagonista dopo un periodo di assenza causato dal Ban.

C’è molta attesa per la famiglia Huawei P60, i nuovi flagship potrebbero arrivare al MWC 2023 e sorprendere tutti per la qualità fotografica

La famiglia P60 sarà caratterizzata da un comparto fotografico di altissimo livello. Secondo alcuni insider, gli smartphone avranno tre fotocamere: una fotocamera principale, un sensore grandangolare e un teleobiettivo.

Con questa configurazione di alto profilo, Huawei potrebbe puntare direttamente al vertice della categoria cameraphone. L’ottimizzazione hardware sarà certamente accompagnata da un software di scatto di qualità cinematografica.

Purtroppo però, al momento non si hanno informazioni ufficiali in merito. Il lancio della famiglia P60 non è ancora stata annunciata e quindi non resta che attendere con interesse l’inizio del Mobile World Congress (MWC) 2023.