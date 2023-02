Logitech G, il brand di Logitech dedicato al settore gaming, ha annunciato le Logitech G FITS True Wireless Gaming Earbuds. Queste cuffie di nuova generazione sono pensate per adattarsi a qualsiasi orecchio e per soddisfare le esigenze dei gamer e non solo.

Le principali caratteristiche delle FITS sono la comodità e la qualità. Il produttore ha utilizzato la tecnologia brevettata Lightform per garantire la massima vestibilità anche durante le lunghe sessioni di gaming. Inoltre, grazie alla tecnologia Lightspeed e al Bluetooth wireless, gli auricolari uniscono un audio di livello con la possibilità di usarle su PC, console e device mobile.

Come dichiarato da Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming: “Questo è il primo auricolare su misura per il gaming. È sufficiente premere un pulsante e la nostra tecnologia Lightform vi fornirà un auricolare che si adatta perfettamente all’orecchio. Combinando questa tecnologia con il nostro dongle wireless LIGHTSPEED, abbiamo ottenuto un auricolare wireless con prestazioni gaming di livello superiore“.

Logitech G FITS sono le nuove cuffie true wireless pensate per essere sempre comode da indossare e garantire la massima qualità audio

La tecnologia Lightspeed debutta proprio con le cuffie Logitech G FITS e si basa su una connessione di livello professionale. Grazie alla stabilità della connessione, è possibile offrire una risposta audio ad alte prestazioni e una lunga durata della batteria.

L’azienda indica una autonomia fino a sette ore per gli auricolari, a cui se ne aggiungono ulteriori otto ore con la custodia di ricarica se si utilizza la tecnologia Lightspeed. Collegandosi tramite Bluetooth, l’autonomia sale a 10 ore con ulteriori 12 ore con la custodia di ricarica.

Passando alla tecnologia brevettata Lightform, Logitech vuole offrire una vestibilità personalizzata e sagomata in meno di 60 secondi. Gli utenti potranno inserire gli auricolari nell’orecchio e, attraverso l’applicazione mobile Logitech G FITS, attivare i LED integrati per indurire il gel che compone le punte delle cuffie e quindi garantire una tenuta salda e specifica per ogni orecchio.

Le cuffie G Fits sono disponibili nelle colorazioni bianca e nera e vengono vendute al prezzo consigliato di 229,00 euro. Per ottenere maggiori informazioni, è possibile visitate il sito web ufficiale del produttore.