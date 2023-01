In queste ore, Medion ha presentato la nuova generazione di laptop da gaming. Il settore del gaming si sta evolvendo rapidamente e le nuove tecnologie a disposizione degli utenti rendono l’esperienza di gioco sempre più immersiva.

Grazie al ray tracing e all’intelligenza artificiale è possibile entrare in mondi virtuali al limite del fotorealismo, ma per farlo serve una macchina adeguata. Per andare incontro alle esigenze di tutti i giocatori, la famiglia Erazer si espande con due nuovi laptop pensati per assicurare ai giocatori prestazioni elevate.

I due modelli sono MEDION ERAZER Beast X40 e Major X20. Entrambi i device possono contare su processori Intel di 13a generazione e, soprattutto, sulle nuove GPU NVIDIA RTX Serie 40 costruite attorno all’innovativa architettura Ada Lovelace. Il trailer di lancio condiviso su YouTube permette di dare un primo sguardo alle caratteristiche tecniche e di design della nuova famiglia Medion.

MEDION ERAZER Beast X40 e Major X20 sono i due nuovi laptop da gaming di fascia alta del produttore, pensati per offrire le massime prestazioni con le GPU NVIDIA RTX Serie 40

Beast X40

Il primo portatile presentato durante un evento esclusivo a Parigi è il MEDION ERAZER Beast X40. Partendo dall’ottima base offerta dal Beast X30, il produttore ne ha migliorato tutte le caratteristiche tecniche.

All’interno del Beast X40 è possibile trovare il processore Intel Core i9-13900HX di 13a generazione, SSD PCIe Gen 4×4 da 2TB e 32 GB di RAM DDR5. Lato GPU, spicca la presenza della GPU laptop NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16 GB VRAM e tecnologia G-Sync.

Il display da 17 pollici e refresh rate a 240 hertz si rivela perfetto per gestire con la massima fluidità anche le sequenze di gioco più concitate. La risoluzione QHD+ garantisce una resa visiva eccezionale mentre il rapporto 16:10 amplia il campo visivo dell’utente.

Major X20

Il MEDION ERAZER Major X20 è uno dei primi notebook arrivati sul mercato Europeo dotati della GPU NVIDIA GeForce RTX 4070. Grazie agli 8 GB di memoria VRAM e alla tecnologia NVIDIA G-Sync, è possibile giocare a tutti i titoli più recenti senza dover rinunciare alla qualità grafica.

Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i9-13900HX di 13a generazione affiancato ad un ‘SSD PCIe Gen 4×4 da 1TB e 32 GB di RAM DDR5. Il display da 16 pollici supporta la risoluzione QHD+ a 240 hertz con rapporto di visione di 16:10.

Il MEDION ERAZER Beast X40 sarà disponibile a partire da fine febbraio su Amazon ed Euronics al prezzo di 4,699€. Il Major X20 sarà disponibile dalle stesse date e negli stessi canali a partire da 2,449€. Inoltre, gli utenti potranno acquistare anche il Kit di raffreddamento esterno, compatibile sia con il Beast X40 che con il Major X20, per aumentarne le prestazioni fino al 10%. Il costo di questo accessorio è di 249 euro.