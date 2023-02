L’adrenalinico Ghostbusters: Spirits Unleashed permette a tutti gli appassionati delle sfide sovrannaturali di diventare uno dei favolosi Acchiappafantasmi. Il titolo sviluppato da IllFonic si configura come un multiplayer asimmetrico 4V1.

Quattro giocatori armati di zaini protonici dovranno catturare un fantasma con il solo obiettivo di infestare la mappa di gioco. La sfida è altamente strategica e ogni personaggio potrà attivare abilità uniche per raggiungere i rispettivi obiettivi.

Per rendere le modalità di gioco sempre più varie e divertenti, gli sviluppatori di IllFonic hanno pubblicato il primo DLC per Ghostbusters: Spirits Unleashed. Si tratta della prima espansione gratuita e molte altre arriveranno nel corso dell’anno a cadenza trimestrale.

In questo DLC, i giocatori potranno avventurarsi in The Facility, la nuova mappa di gioco. La Struttura ha uno stile anni ’80, periodo in cui è stata chiusa definitivamente. In tutti questi anni, la location è stata infestata, per questo non è possibile utilizzarla e spetterà ai Ghostbuster liberarla.

Il direttore del design, Jordan Mathewson, ha dichiarato: “Questa mappa è chiaramente consumata dal tempo, il che offre ai giocatori una sensazione unica rispetto alle nostre precedenti mappe. Gli operai edili sono civili e hanno iniziato un restauro di questa struttura che ha messo in luce il motivo principale per cui è stato abbandonata. Per offrire un’esperienza di gioco unica e con un’estetica maggiormente inquietante, sono stati costruiti vari corridoi collegati con stanze di medie dimensioni. Ci saranno alcuni modi interessanti per utilizzare queste nuove aree in questa mappa a vantaggio di ogni giocatore, che sia Ghostbuster o che sia Fantasma“.

Per sfruttare al meglio gli spazi a disposizione, sarà possibile utilizzare il nuovo fantasma Glutton che include Muncher e due varianti aggiuntive. Inoltre, gli sviluppatori hanno introdotto alcune modifiche alla Caserma dei Pompieri per una maggiore personalizzazione del personaggio, dell’equipaggiamento e degli accessori.

Infine, sono state apportate interessanti migliorie al Gameplay di Ghostbusters: Spirits Unleashed. Il matchmaking è stato migliorato per connettere in maniera più efficiente gli utenti. Anche i bot comandati dall’IA sono stati migliorati per rendere le sfide in solitaria più avvincenti e divertenti.

Ricordiamo che Ghostbusters: Spirits Unleashed, è disponibile per PC/Epic Games Store e per console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ed Xbox One. Il costo consigliato del titolo è di 39.99 euro.