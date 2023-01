In queste ore, Konami Digital Entertainment ha annunciato l’imminente lancio di un esclusivo torneo dedicato ai propri fan italiani, la Coppa eFootball Italia. Attraverso il KONAMICI è una campagna esclusivamente dedicata al nostro Paese.

Attraverso questo torneo, sarà possibile selezionare sette fan che rappresenteranno la propria squadra del cuore nella competizione. I club coinvolti per cui sarà possibile competere sono: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio, SSC Napoli.

L’evento è aperto a tutti i giocatori di eFootball e sarà diviso in due fasi, della durata di due settimane ciascuna. Per partecipare sarà necessario selezionare il club per cui si desidera competere tra i sette indicati.

Su eFootball sta per partire il torneo più importante dell’anno, quello che offre ai fan l’opportunità definitiva di rappresentare la propria squadra del cuore

Le prime due settimane della sfida saranno dedicate al Gruppo A: AC Milan, AS Roma, FC Internazionale Milano e SS Lazio. Le altre due settimane, invece, al Gruppo B composto da: AC Monza, Atalanta BC e SSC Napoli.

Le sfide si svolgeranno tra i giocatori dello stesso club e sarà possibile disputare una partita al giorno. Ogni sfida permetterà di accumulare punti e, al termine delle due settimane, verrà stilata la classifica dei migliori 16 giocatori.

Questi utenti parteciperanno alla fase a eliminazione diretta Go4 che permetterà di determinare i sette vincitori, uno per club. I giocatori che supereranno la sfida potranno unirsi con i pro-gamer e i calciatori delle giovanili, formando così le sette squadre da tre elementi.

Il team così composto parteciperà alla “Coppa eFootball Italia” per vincere fantastici premi. Una ricompensa che certamente gli appassionati gradiranno è quella di poter incontrare i calciatori del proprio club preferito, ricevere maglie autografate e di assistere come ospiti d’onore a partite di campionato.

Inoltre, tutte le trasferte per partecipare alle sfide a Milano, oltre che per la Grand Final che si svolgerà durante il Napoli COMICON, saranno coperte da Konami. Si tratta quindi di un’esperienza unica a cui partecipare. Basterà prendere il joypad in mano e mettere in campo le proprie abilità a eFootball.

Di seguito riportiamo il programma completo del del KONAMICI:

Group A: 2 febbraio – 15 febbraio

Group B: 23 febbraio – 8 marzo

Go4 – Group A: 10 – 11 marzo

Go4 – Group B: 24 – 25 marzo