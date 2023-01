Le illusioni ottiche non riguardano solamente immagini sapientemente manipolate al fine di spingere gli utenti a credere ad una cosa piuttosto che l’altra, spesso sono quasi naturali, e per questo motivo ancora più interessanti, come nel caso della fotografia del vestito.

L’immagine che trovate poco sotto è stata scattata naturalmente da una persona, tuttavia presenta una peculiarità che la rende unica, non tutti gli utenti vedono esattamente gli stessi colori. In altre parole ci sono persone che dichiarano il vestito essere nero e blu, ed altre invece bianco e oro, entrambe hanno ragione, ma come mai?.

Illusioni ottiche, ecco come funziona

La spiegazione ruota attorno alla luminanza, o meglio definita come il rapporto tra la luce che viene emessa da una sorgente verso l’osservatore, e l’area della superficie dell’emettitore stesso e al metodo che il nostro cervello mette in atto per l’interpretazione dello stimolo. Il processo cerebrale cambia di persona in persona, oltre a questo è variabile nel tempo e può essere influenzato da svariati fattori, che portano ad un diverso riconoscimento di colori o scene.

Questo è il più chiaro esempio di come ogni persona possa, non volutamente, interpretare un’immagine in modo diverso, avendo comunque sempre ragione, poiché non esiste un’assioma sullo scatto, indipendentemente dal colore visto, tutti gli utenti hanno ugualmente ragione, proprio perchè, a meno che non si abbia tra le mani il vestito incriminato, non esiste la condizione universale che permetta di dire chi ha ragione oppure torto. E voi, di che colore vedete il vestito? fatecelo sapere con un commento diretto.