Torna la nostra rubrica in cui commentiamo assieme alcune delle illusioni ottiche più discusse e particolari del web. Dopo avervi parlato dell’elicottero nascosto nella giornata di ieri (quanti l’hanno trovato poi), eccoci con un nuovo interessante appuntamento.

Per illusione ottica si intende una qualsiasi illusione che inganna l’apparato visivo umano, il cui obiettivo è infatti quello di far percepire qualcosa che effettivamente non sia presente, o al contrario far percepire l’immagine in maniera distorta rispetto alla realtà. Il tutto si basa sulle assunzioni del sistema percettivo umano, un profondo studio delle stesse ha permesso di dimostrare quanto sia facilmente ingannabile.

Aprite il nostro canale Telegram per essere sicuri di avere sul vostro smartphone i codici sconto Amazon completamente gratis ed una buona dose di offerte speciali.

Illusioni ottiche, ecco una nuova prova

L’immagine che vi proponiamo è statica, ovvero non è una animazione, ma osservandola attentamente potreste essere facilmente ingannati, infatti sembra che il cuore sia in un certo senso pulsante, che si ingrandisca lentamente, diventando nel tempo più grande.

Una semplice illusione, niente di particolarmente complesso, ma il nostro cervello elabora erroneamente l’informazione, lasciandoci intendere che il cuore possa incrementare dimensionalmente nel tempo, quando invece in realtà resta sempre esattamente lo stesso, senza modifiche sostanziali.

Le illusioni ottiche presenti sul web sono davvero tantissime e di vario tipo, nel corso del tempo cercheremo di mostrarne e commentarne il più possibile, in modo da aiutarvi a comprendere ed approfondire un mondo estremamente affascinante e completo, che forse pochi utenti in Italia conoscono dettagliatamente.