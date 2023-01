gta-online-se-giocate-da-pc-state-attenti-a-questo-nuovo-problema

Gli hacker prendono spesso di mira GTA Online e spesso riescono ad accedere agli account dei PC degli utenti senza bisogno di password. Il problema è che Rockstar non ha intenzione di fornire una soluzione a breve.

Sembra che gli hacker stiano attivamente modificando e bannando gli account attivi, quindi se giocate a GTA Online, potreste voler prendere una pausa dal gioco per un po’. La vulnerabilità è stata presumibilmente sfruttata dopo un recente aggiornamento, che ha permesso agli hacker di apportare modifiche ad altri account senza bisogno di accedere personalmente.

GTA Online, Rockstar potrebbe lavorare ad una soluzione

Sono stati segnalati casi di giocatori che hanno perso valuta di gioco e che hanno visto cambiare le statistiche dei loro personaggi. Inoltre, molti giocatori affermano che la violazione ha portato alla cancellazione o alla sospensione dei loro account. Tuttavia, alcuni giocatori hanno già pubblicato immagini dei loro account rubati e Rockstar Games non ha ancora commentato la questione. Sembra che la violazione abbia colpito solo i giocatori di PC, quindi gli utenti di console dovrebbero essere al sicuro per il momento.

La maggior parte dei giocatori ritiene inopportuno accedere ai propri account finché il problema non sarà risolto. Altri hanno consigliato di giocare in sessioni solitarie e di impostare un firewall dedicato. Come quando si gioca offline, questo impedirà ad altri giocatori di unirsi alle loro sessioni. Nessun altro gioco di Grand Theft Auto o GTA III: The Definitive Edition sembra essere stato colpito.

Le informazioni personali, compresi, ma non solo, gli indirizzi e-mail e le informazioni bancarie, non sembrano essere state violate. L’unica cosa che cambierà è il personaggio dell’utente, ma per i giocatori più accaniti questo potrebbe essere un problema. Molte ore di lavoro potrebbero andare perse in un istante se i personaggi dei giocatori venissero cancellati senza preavviso. Al momento non è nota una data per la risoluzione del problema.