Il visore per la realtà mista di Apple nel 2022 non ha un dispositivo di comunicazione integrato, secondo le voci, quindi gli utenti dovranno connettere i propri AirPods Pro per parlare con altri giocatori tramite il dispositivo indossabile. Inoltre, queste nuove affermazioni sono incentrate anche su una funzionalità nascosta del chip H2, installata anche sul visore AR/VR e sugli auricolari wireless.

Le voci stanno ora speculando sul visore AR/VR a causa del suo prossimo debutto che dovrebbe avvenire quest’anno, affermano i leaker, dopo un lungo periodo del suo sviluppo segreto.

Ciò significa che le persone dovrebbero collegare cuffie esterne con microfoni per poter comunicare tramite l’esperienza AR/VR. Le informazioni suggerivano che Apple avrebbe abilitato questa funzione anche per le AirPods Pro, il dispositivo di seconda generazione rilasciato lo scorso settembre 2022.

Un nuovo prodotto con chip H2

L’auricolare per realtà mista verrà fornito con un altoparlante integrato per emettere l’audio, ma per gli utenti che necessitano di input, AirPods Pro 2 è il miglior dispositivo da abbinare al prossimo dispositivo indossabile.

Come per 9to5 Mac, The Information ha notato che esiste una funzione segreta sui chip H2 che renderà questa connessione perfetta per i futuri utenti del dispositivo AR/VR.

È importante notare che AirPods Pro 2 possiede il chip H2, lo stesso processore che sarà utilizzato per il visore.

Molti erano convinti che esistesse un dispositivo del genere da parte di Apple, ma la società ha mantenuto un velo sul progetto e lo ha messo a tacere per molto tempo.

Ci sono anche affermazioni riguardo al nuovo sistema operativo che introdurrà al mondo, con molti nomi tra cui realityOS, rOS e presumibilmente stabilendosi sul nome xrOS.

La versione iniziale del visore AR/VR da parte di Apple arriverà a gennaio, ma il suo mercato di riferimento non è il pubblico, ma gli utenti e gli sviluppatori professionisti.