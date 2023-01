Le notizie sul primo visore AR e VR di Apple si stanno intensificando. Il lancio sembra essere ormai vicino ma i dubbi sono ancora molti. Alcune personalità molto influenti nel settore delle anticipazioni sulle mosse del colosso di Cupertino affermando che, il visore per la realtà mista potrebbe essere presentato ufficialmente in primavera ma sarà disponibile all’acquisto soltanto in autunno.

Visore per la realtà mista Apple, il lancio si avvicina sempre di più!

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple rilascerà ufficialmente il suo primo visore per la realtà mista durante un apposito evento previsto per la primavera 2023. Il dispositivo, che sarà probabilmente chiamato Reality Pro, sarà però disponibile soltanto in autunno.

L’analista Ming-Chi Kuo si era già espresso sul periodo di lancio ritenendo che avremo modo di conoscere dal vivo il visore per la realtà virtuale e aumentata di Apple soltanto nell’autunno 2023.

Le informazioni trapelate smentiscono così quanto emerso in precedenza circa la possibilità di assistere al lancio nel mese di giugno. Apple dedicherà la primavera al suo primo visore senza posticiparne ulteriormente la presentazione. Da anni ormai circolano in rete informazioni più o meno fondate sul visore dell’azienda e sul suo arrivo ma soltanto adesso Apple dimostra di essere pronta a introdursi nel settore.

Pochi giorni fa un rapporto condiviso da The Information riferiva tutte le possibili funzionalità introdotte da Apple e le componenti che costituiranno il visore. La fonte, inoltre, ci informa su quello che sarà il costo da sostenere per poter acquistare Reality Pro. A quanto pare potrebbe essere necessario sborsare ben 3000,00 dollari per ottenere un visore che, stando alle notizie trapelate, sarà rivolto principalmente alle aziende e non al commercio di massa.