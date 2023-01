Sin dall’arrivo dell’operatore francese Iliad nel panorama italiano, avvenuto nel 2018, WindTre ha tentato di avere la meglio tramite offerte super convenienti. Ad oggi il gestore continua a sfidare il suo rivale proponendo delle ottime tariffe disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese.

I clienti provenienti da Iliad possono accedere al sito ufficiale, alla sezione cambia operatore, per conoscere tutte le offerte WindTre GO del momento e richiederne l’attivazione.

Passa a WindTre da Iliad: ecco le offerte GO da non perdere!

Le offerte WindTre GO dedicate ai nuovi clienti provenienti da Iliad sono quattro e ognuna include tantissimi Giga di traffico dati per la navigazione.

I nuovi clienti possono optare per la più economica WindTre GO 50 Star + Digital, che prevede minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati per la navigazione a un costo di soli 7,99 euro al mese. Oppure, andando incontro alla stessa spesa mensile tramite carta di credito, conto corrente o carta conto, possono optare per la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay. L’offerta permette di ottenere minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

Sostenendo un costo di 8,99 euro al mese tramite carta di credito, conto corrente o carta conto hanno la possibilità di scegliere la WindTre GO 150 Flash + Digital. La tariffa include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Ultima ma non meno interessante è la WindTre GO 100 Special + Digital. In questo caso il costo di rinnovo sarà pari a 9,99 euro al mese e potrà essere affrontato tramite credito residuo. I clienti riceveranno minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati per la navigazione.

Le offerte WindTre GO non sono rivolte esclusivamente ai clienti Iliad che effettuano il trasferimento del numero. Il gestore offre la possibilità di richiederle a tutti coloro che procedono con la portabilità da uno dei seguenti MVNO:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.