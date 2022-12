Il team di DxOMark ha incoronato un nuovo smartphone come migliore cameraphone in assoluto. A prendersi il primo posto della speciale classifica troviamo il nuovo Huawei Mate 50 Pro.

Le analisi effettuate da DxOMark hanno riguardato le performance di tutte le fotocamere del device sia per quanto riguarda la qualità dei video che delle foto. I test effettuati sono molto vari e permettono di avere un risultato estremamente affidabile grazie all’utilizzo di metodologie all’avanguardia.

Ne emerge che Huawei Mate 50 Pro ha totalizzato un punteggio di 149 punti distanziando di due lunghezze Google Pixel 7 Pro e Honor Magic4 Ultimate a pari merito. Il punteggio per i selfie invece è di 145 punti, un valore che lo pone in prima posizione insieme a Apple iPhone 14 Pro.

Huawei Mate 50 Pro si conferma come il miglior cameraphone disponibile sul mercato secondo le analisi svolte dal team di DxOMark

I parametri analizzati dagli esperti di DxOMark riguardano vari aspetti delle fotografie e dei video effettuati. Sono tenuti in considerazione parametri come l’esposizione, i colori, l’autofocus e il rumore generale. Le prove sono effettuate in varie condizioni di illuminazioni per garantire la massima attendibilità dei risultati.

Ricordiamo che la dotazione hardware di Mate 50 Pro è caratterizzata da un sensore principale wide da 50MP con apertura focale f/1.4. A supporto troviamo una lente Ultra-Wide da 13MP e un teleobiettivo da 64MP. La fotocamera da 13 megapixel dotata di apertura focale f/2.4. Il device, inoltre, vanta anche la presenza di un sensore di profondità dedicato che trova spazio nel notch ovale sul display.

A sorprendere è stato il sensore scelto dal produttore cinese per la fotocamera frontale. L’ottica ha una lunghezza focale equivalente ad un 18mm e può registrare in 4K a 60fps o a 1080p con effetto slow motion a 240fps. I pregi riscontrati da DxOMark per questa ottica riguardano l’esposizione accurata, l’elevato range dinamico e e la corretta riproduzione della tonalità della pelle.

La fotocamera si è comportata bene anche nelle foto di gruppo con una distinzione chiara di tutte le persone presenti nello scatto. Il sensore piuttosto piccolo soffre nelle condizioni in cui la luminosità ambientale cala, ma è una condizione comune a tutti i device.