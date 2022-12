A partire dal 2024, Apple andrà a modificare profondamente due famiglie di prodotti. Gli iPad Pro e i MacBook Air di nuova generazione saranno caratterizzati dall’utilizzo di display OLED che andranno a sostituire gli attuali pannelli LCD e mini-LED.

Stando a quanto emerso dalle indiscrezioni lanciate dall’analista Ross Young, i device interessati da questo cambiamento saranno tre. Insieme a MacBook Air ci saranno anche gli iPad Pro da 11 pollici e da 12.9 pollici.

Il cambio di tecnologia porterà notevoli vantaggi per gli utenti, i quali saranno in grado di visualizzare immagini più vivide e colori più realistici. La tecnologia OLED, inoltre, permette di avere un contrasto elevatissimo e la gestione del local dimming è nettamente più precisa.

Apple si sta preparando a rivoluzionare i display degli iPad Pro e di MacBook Air passando alla tecnologia OLED

Tuttavia, potrebbero sorgere alcune problematiche, almeno con le prime unità prodotte. Infatti, i pannelli OLED potrebbero soffrire del burn-in quando una stessa immagine viene visualizzata troppo a lungo. Anche per quanto riguarda la luminosità massima ci potrebbero essere dei passi indietro con valori non in grado di raggiungere la luminosità dei Mini-LED.

Ovviamente questi sono problemi generali dei pannelli OLED e Apple è già al lavoro per trovare una soluzione che possa aumentarne ulteriormente la qualità. L’azienda di Cupertino sta sviluppando una tecnologia definita “tandem stack” con l’obiettivo di arginare le problematiche dei pannelli.

In questo modo sarà possibile aumentarne la luminosità massima, aumentare la longevità del pannello stesso e ridurre il consumo energetico del 30%. Inoltre, Apple sta implementando il supporto a valori di refresh rate molto elevati per rendere i pannelli sempre molto reattivi.