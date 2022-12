Nel 2018, Huawei era destinata a diventare il primo produttore di smartphone al mondo. Tuttavia, dopo il ban imposto dagli Stati Uniti, la situazione è totalmente cambiata. L’ex Presidente Trump ha inserito l’azienda tra quellin black list e ha, di fatto, impedito l’utilizzo di ogni tecnologia sviluppata dagli USA.

Huawei ha potuto solamente subire la decisione da allora la situazione si è fatta sempre più difficile. Il gigante tecnologico Cinese ha dovuto rinunciare alle ultime versioni di Android, ai servizio Google e all’utilizzo delle tecnologie 5G, solo per citarne alcune. Le ripecussioni sono state gravissime per le vendite internazionali e le casse del brand.

Il presidente di Huawei, Yu Chengdong (Richard Yu), ha dichiarato che l’azienda non sta più lottando per il primato nel settore smartphone ma si sta lottando per sopravvivere. Queste affermazioni alla fine hanno portato a decisione drastiche.

Huawei sembra intenzionata a ritirare i propri prodotti dal mercato Europeo e concentrarsi esclusivamente sulle vendite in Cina

Huawei potrebbe ritirare i propri prodotti dall’Europa in maniera definitiva. La decisione non è ancora stata presa in maniera ufficiale, ma l’intenzione sembra ormai chiara. Infatti, la presenza del brand nel Vecchio Continente sta diminuendo e non sembrano esserci possibilità di crescita nel breve e medio termine.

Ecco quindi che la decisione è legata a fattori di natura prettamente economica per minimizzare gli sforzi in aree dove non c’è possibilità di guadagno. Huawei è afflitta dall’impossibilità tecnica di portare tecnologie innovative sui propri device.

Il produttore non può realizzare SoC più prestazionali in quanto richiedono l’accesso a tecnologie moderne precluse dal Ban e questo porta all’impossibilità di inserire il supporto al 5G. Inoltre i device cinesi non supportano i servizi Google e quindi sono preclusi tutte le app di uso comune da noi come Gmail, Maps e YouTube. Inoltre, un ulteriore fattore da non trascurare è che il brand ha subito un danno d’immagine irriparabile e la fiducia dei consumatori è ormai compromessa.