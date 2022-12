Tra gli altri dettagli emersi, bisogna sottolineare anche le prime informazioni sul comparto fotografico. Il nuovissimo Galaxy S23 Ultra sarà equipaggiato con una fotocamera principale da 108MP, una soluzione che di fatto smentisce il debutto della fotocamera da 200MP ampiamente anticipata dai leak.

Nello specifico, si tratta di un’ottica ISOCELL HM3 da 108MP che rappresenterà l’evoluzione diretta di quella equipaggiata sul Galaxy S22 Ultra. A supporto ci saranno anche un sensore ultra-wide da 12MP, un teleobiettivo da 12MP e una ulteriore ottica da 2MP. La fotocamera frontale sarà da 12MP

L’ente TENAA ha anche svelato la presenza di alcuni sensori ulteriori che caratterizzeranno il flagship Samsung. Sarà presente un sensore di Gravità, un sensore per rilevare la distanza e la luminosità oltre al lettore di impronte digitali integrato sotto il display.

Purtroppo, queste sono tutte le informazioni attualmente disponibili per il device. Non resta che attendere le ulteriori informazioni sulla famiglia Galaxy S23 che certamente non tarderanno ad arrivare.