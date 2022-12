In un piccolo lembo di fondale oceanico a più di 5 km sotto la superficie, gli scienziati in viaggio verso le Isole Cocos (Keeling) nell’Oceano Indiano hanno scoperto un incredibile “cimitero” di squali.

La scoperta è stata fatta a bordo dell’Investigator, una nave da ricerca gestita dalla Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), l’agenzia scientifica nazionale australiana.

In totale, sono stati trovati più di 750 denti di squalo che crivellavano il fondo dell’oceano. Poiché i corpi degli squali sono per lo più fatti di cartilagine, i loro denti sono solitamente i loro unici resti che si conservano a lungo.

Oltre alla grande quantità di denti del cimitero, anche la varietà di squali rappresentati dai denti ha impressionato gli scienziati.

“I denti sembrano provenire da squali moderni, come mako e squali bianchi, ma anche da squali antichi, incluso l’antenato del gigantesco squalo megalodonte“, ha dichiarato Glenn Moore, curatore dei pesci al Western Australian Museum.

“Questo squalo si è evoluto nel megalodonte, che era il più grande di tutti gli squali ma si è estinto circa 3,5 milioni di anni fa“, ha aggiunto.

Il megalodonte è una specie estinta di squalo gigantesco con una reputazione quasi mitica. E nonostante tutte le speculazioni sulle sue proporzioni colossali e sulla mostruosa ferocia come predatore all’apice, c’è davvero molto da imparare su di loro.

Alcune specie mai viste prima

Ma il cimitero e i denti di un antenato megalodonte potrebbero non essere nemmeno i reperti più impressionanti durante il recente viaggio dell’investigatore.

“All’inizio del viaggio, abbiamo raccolto un sorprendente piccolo squalo cornuto a strisce“, ha dichiarato lo specialista di squali Will White dell’Australian National Fish Collection del CSIRO, nella dichiarazione.

“Questa specie è unica in Australia, ma non è stata ancora descritta e nominata. L’esemplare che abbiamo raccolto sarà incredibilmente importante per la scienza perché lo useremo per descrivere la specie”, ha aggiunto White.

Se White e il suo team continuano a farlo, potrebbero anche avere la possibilità di nominare loro stessi la specie.