Il prossimo 11 dicembre verrà presentata la famiglia Xiaomi 13, la nuova generazione di device top di gamma del brand Cinese. Per anticipare il debutto della serie, il produttore ha iniziato a rilasciare nuove informazioni sui dispositivi.

Grazie a questi dettagli emersi, tra le feature più interessanti in arrivo c’è anche l’utilizzo della tecnologia nano skin. Xiaomi ha lavorato per sviluppare una tecnologia inedita da utilizzare sui propri device.

In particolare, questo materiale nano skin sarà utilizzato sul pannello posteriore dei nuovi top di gamma. Grazie a questo materiale, sarà possibile rendere il feeling del tocco migliore oltre che rendere più facile la pulizia.

La famiglia Xiaomi 13 sarà presentata ufficialmente l’11 dicembre e sarà caratterizzata da una feature unica pesata per la massima pulizia

Infatti, la tecnologia nano skin permette una migliore resistenza alla polvere e ai colori. Questo aspetto è stato sottolineato direttamente da Xiaomi con le nuove immagini promozionali pubblicate.

Come si può vedere nell’immagine in apertura, lo smartphone è totalmente coperto da polvere, vernice e colori di varia tipologia Una situazione del genere sarebbe deleteria per ogni altro smartphone, ma evidentemente non per Xiaomi 13. Grazie alla nano skin sarà possibile mantenere pulito il proprio device in maniera più facile ed efficiente.

Si tratta di una soluzione che punta a migliorare l’usabilità del dispositivo oltre che una conferma dell’attenzione ai dettagli da parte di Xiaomi. Dal punto di vista tecnico, il nuovo flagship sarà caratterizzato dalla presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 2 che garantirà la massima potenza. Il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica, invece, sarà composto da una fotocamera da 50MP con sensore da 1 pollice per scattare foto perfette in ogni condizioni, a cui si affiancherà un teleobiettivo da 75mm.