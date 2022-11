Il canone Rai sarà anche il prossimo anno presente all’interno della bolletta dell’energia elettrica, la notizia è purtroppo ufficiale e si scontra contro tutto ciò che indubbiamente avevamo sperato di vedere a partire dal 2023.

Il prezzo, stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe cambiare, ciò sta a significare che sarà da corrispondere in 10 rate fisse da 9 euro l’una, addebitate a partire da Gennaio fino ad Ottobre 2023. La maggior parte di noi dovrà necessariamente pagare la tassa, sebbene esista una parte di popolazione che ha la facoltà di richiedere l’esenzione.

Offerte Amazon gratis e coupon sono disponibili solo su questo canale Telegram, correte ad iscrivervi per risparmiare sui vostri regali natalizi.

Canone Rai: chi avrà l’esenzione

I primi che potranno non pagare la tassa sono i possessori di una seconda casa, la Legge è molto chiara, il canone Rai è una tassa che deve essere pagata solo una volta a famiglia, di conseguenza chi possiede più abitazioni la dovrà versare solo una volta.

In secondo luogo gli altri che possono richiedere l’esenzione sono gli over 65 che presentano un reddito annuo famigliare inferiore agli 8000 euro, prestate attenzione non del singolo individuo, ma dell’intero nucleo famigliare (presente nello stato di famiglia, per intenderci).

Coloro che rientrano in queste due categorie di utenti, possono presentare domanda di esenzione direttamente dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, compilando il relativo modulo, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Ricordiamo che l’esenzione non è automatica, anche se ne avete pieno diritto dovete sempre compilare il modulo, altrimenti sarete ugualmente costretti a versare la tassa, anche se non dovreste farlo.