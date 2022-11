Canone RAI e bollo auto, le uniche soluzioni per non pagare le tasse

Sapevate che il bollo auto e il canone Rai saranno confermati inesorabilmente anche per il prossimo 2023? Molte persone proprio non si rassegnano a questa decisione, la quale viene definita come assurda visto che nessun altro paese al mondo paga delle tasse del genere per guardare la TV ma soprattutto per il possesso di un veicolo.

Ci sono però delle indicazioni che possono portare le persone a scoprire di evitare di pagare imposte del genere. Lo Stato italiano infatti prevede che alcuni cittadini provvisti di determinati status possano essere esentati completamente da tali pagamenti.

Canone e bollo da cancellare ma solo con questi metodi permessi dallo Stato italiano, ecco come potete fare a non pagare

Nel caso in cui doveste essere in possesso di requisiti del genere, sarete quindi liberi. Tutte le persone che infatti hanno 75 anni di età o qualcosa in più, potranno evitare di pagare il canone Rai. La stessa cosa vale per le persone che in casa non hanno una TV per ricevere i canali delle emittenti. Anche non avendo un reddito che superi la soglia minima, potrete evitare il pagamento della tassa.

Per quanto riguarda invece il bollo auto, la situazione cambia visto che si tratta di un’imposta regionale. Le persone infatti sono sottoposte a giurisdizione diversa in merito alla regione in cui vivono. Coloro che infatti vivono in Lombardia e in Piemonte, potranno essere esentati dal pagamento del bollo per sempre acquistando un’auto elettrica. Tutto è diverso nelle altre regioni, nessuna delle quali riesce a pareggiare tali condizioni.