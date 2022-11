Netflix: le 3 Serie TV che non potete perdere, l'abbonamento costa 5 euro al mese

Avevate già sentito parlare del nuovo abbonamento lanciato da Netflix durante le scorse settimane? Secondo quanto riportato infatti il pubblico sarebbe ora è improntato a ricevere tantissime informazioni in merito alla nuova soluzione. Con soli 5,49 € al mese potrete infatti avere tutta la programmazione in HD. Ricordate però che ci saranno circa tre o quattro minuti di pubblicità per ogni ora di contenuti di prodotti.

Netflix: queste sono le tre serie tv che stanno letteralmente facendo impazzire il pubblico ormai da qualche settimana a questa parte

Secondo quanto riportato, il pubblico di Netflix starebbe prediligendo alcuni contenuti rispetto ad altri. Come recita la solita classifica, sono tre le serie TV davanti alle altre che stanno discutendo un gran successo, alcune già conosciuta durante gli scorsi anni.

Il primo buco sembra aver garantito a Netflix un gran successo l’ultima serie basata sulla figlia della celebre famiglia Addams, Mercoledì. La serie è basata sull’umorismo ma non mancano i tratti che ricordano il celebre show di diversi anni fa.

A seguire non mancano le evidenze per quanto riguarda la nuova serie che prende il nome di 1899. Ambientato proprio in quegli anni, mostra tantissime storie incredibili a bordo di una nave alla deriva, sulla quale avverranno degli eventi straordinari e difficilmente spiegabili. State quindi bene attenti a tutto quello che succede.

Infine non potete lasciare indietro Elite, serie molto famosa che a quanto pare continua ad avere un gran successo nonostante le varie critiche. Le vicende degli sregolati i ragazzini spagnoli che frequentano un college privato, rapiranno ancora una volta i vostri pomeriggi.