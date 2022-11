Automobili Lamborghini lo scorso aprile ha messo all’asta l’ultima Aventador LP 780-4 Ultimae e, nelle scorse ore, la vettura è stata consegnata al fortunato proprietario. Il collezionista è entrato in possesso dell’ultima coupé della linea oltre ad un esclusivo NFT realizzato in collaborazione con Krista Kim e Steve Aoki.

La Aventador LP 780-4 Ultimae è un gioiello della tecnica e vuole celebrare appieno quello che la Aventador ha rappresentato per Automobili Lamborghini. Inoltre, per rendere il prodotto ancora più esclusivo, l’asta è stata accompagnata anche da un NFT 1:1 creato in collaborazione con due dei più iconici artisti contemporanei.

Questo NFT, inoltre, è stato il primo al mondo ad essere battuto all’asta insieme a una supersportiva reale. Questo dualismo rappresenta un’occasione per Lamborghini di sottolineare il proprio animo innovativo e sempre attento all’evoluzione del design anche nell’era digitale.

Automobili Lamborghini celebra la consegna dell’ultima Aventador LP 780-4 Ultimae con un evento speciale per il fortunato proprietario

La cerimonia di consegna della vettura è stato un momento speciale per il collezionista. Oltre a poter toccare la vettura per la prima volta, ha potuto conoscere personalmente Krista Kim e virtualmente Steve Aoki e parlare con i due artisti.

Ricordiamo che la Aventador LP 780-4 Ultimae è una supercar caratterizzata da un propulsore da 6,5 cm3 in grado di sprigionare 780 CV (574 kW) a 8.500 giri/min. La velocità massima è di 355 km/h con uno scatto da 0 a 100 KM/H in appena 2,8 secondi.

Questa versione è l’ultima per Aventador prima che la linea prodotto saluti definitivamente Sant’Agata Bolognese. Per questo, Lamborghini ha scelto di creare non solo una vettura potente, mal addirittura la più potente di sempre.