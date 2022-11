A partire da oggi, i giocatori di PUBG MOBILE potranno sfrecciare a bordo delle incredibili vetture realizzate da Maserati. Le due aziende hanno stretto una partnership per portare le auto sportive del Tridente all’interno del titolo.

In particolare, le auto in arrivo su PUBG MOBILE sono la supersportiva MC20 e il SUV Levante. Entrambe incarnano l’essenza dell’eleganza che caratterizza il Made in Italy con le prestazioni da vere supercar. La MC20 è una coupé leggera e potente spinta da un motore a combustione interna V6 biturbo da 3,0 litri. Levante invece, è un SUV robusto ma al tempo stesso elegante.

Inoltre, sarà presente anche un ulteriore veicolo speciale che sarà sbloccabile come ricompensa eseguendo determinate azioni. L’evento speciale di PUBG Mobile sarà attivo dal dal 18 novembre e durerà fino al 31 dicembre.

Maserati e PUBG MOBILE hanno avviato una partnership per rendere la MC20 e Levante come veicoli utilizzabili nel gioco

Come dichiarato da Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing di Tencent Games: “Siamo sempre alla ricerca di partnership che arricchiscano l’esperienza di PUBG MOBILE. Lo storico brand Maserati, in grado di rimanere all’avanguardia per oltre 100 anni nel proprio settore, è stato il partner perfetto con cui collaborare”.

Il dirigente ha poi continuando dicendo: “Siamo entusiasti di contribuire a unire i mondi del design automobilistico e del gioco interattivo, mentre il mondo virtuale si espande e diventa sempre più cruciale per lo sviluppo della tecnologia globale nel suo complesso”.

Ricordiamo che PUBG MOBILE è disponibile gratuitamente su tutti i dispositivi mobile. È possibile scaricare l’app direttamente da App Store e Google Play Store. Fino a 100 giocatori si ritroveranno tutti insieme per battle royale dove vincerà l’ultimo che resterà in vita.