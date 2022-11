A partire dal 2023, la Formula 1 si concerterà maggiormente sul motorsport al femminile. Infatti, il prossimo anno debutterà la F1 Academy, una categoria dedicata completamente ai pilota donne.

L’obiettivo della nuova categoria sarà quello di preparare i giovani talenti a progredire verso i livelli più alti del motorsport. Trattandosi di un percorso di crescita integrato e strutturato, nella F1 Academy verranno incluse tutte le serie classiche tra cui Formula 1, Formula 2 e Formula 3 senza dimenticare la W Series.

Al momento sono presenti cinque team che si sfidano in F2 e F3 con tre vetture a squadra per un totale di 15 macchine in griglia. La prima stagione sarà composta da sette eventi con tre gare ciascuna per un totale di 21 gare a stagione. A tutto questo si aggiungeranno anche 15 giorni di test per garantire a tutti i piloti di prendere sempre maggiore confidenza con i mezzi e le piste.



Il progetto F1 Academy nasce con l’obiettivo di far crescere ai massimi livelli i piloti donna nella più prestigiosa categoria del motorsport

Introducing F1 Academy A new all-female driver category which aims to develop and prepare young female drivers#F1Academy pic.twitter.com/45xUjprcjt — Formula 1 (@F1) November 18, 2022

Dal punto di vista tecnico, le vetture saranno sviluppate partendo dal telaio Tatuus T421. Il motore sarà fornito da Autotecnica e sprigionerà 165 cavalli. Le gomme, così come per la Formula 1, saranno fornite da Pirelli.

Il costo di ogni vettura, considerando gli elementi condivisi e l’assenza di sviluppi tecnici si aggirerà intorno a 150.000 euro. Questa cifra permetterà di mantenere basso il budget per l’intera stagione e quindi rendere maggiormente accessibile il progetto F1 Academy.

Il calendario ufficiale è ancora in fase di definizione e verrà pubblicato nel corso delle prossime settimane. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.