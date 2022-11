OnePlus sta già iniziando a gettare le basi per il prossimo flagship dell’azienda. Nonostante la data di debutto non sia ancora stata comunicata ufficialmente, si sta già iniziando a parlare del nuovo top di gamma cinese.

Infatti, l’attesa è per il 2023, ma alcune indiscrezioni indicano che potrebbe arrivare molto prima. Fonti cinesi sostengono che OnePlus 11 potrebbe essere presentato addirittura entro la fine del 2022.

Inoltre, stando a quanto emerge dalle prime indiscrezioni, l’azienda ha individuato due aspetti in cui OnePlus 11 dovrà eccellere rispetto alla concorrenza. Il produttore si concentrerà sul design e sulle performance per realizzare un device che possa battere ogni record interno di vendita.

OnePlus 11 sarà un device spettacolare da guardare e incredibile da usare secondo le ultime indiscrezioni e sfrutterà appieno le ultime soluzioni tecniche del produttore

L’autore del leak è il noto Digital Chat Station che ha anche indicato alcune caratteristiche tecniche. Il nuovo flagship sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6.7 pollici dotato di risoluzione 2K e un notch tondo posto in un angolo superiore. Il refresh rate arriverà a 120HZ e il pannello integrerà il lettore di impronte digitali. I bordi del display saranno curvi su tutti i lati per garantire l’ergonomia e soprattutto rendere il design più filante.

I primi prototipi, inoltre, possono vantare un frame in metallo e un corpo in ceramica. Non è chiaro se queste caratteristiche saranno mantenute anche sulle versioni finali o si tratta esclusivamente di soluzioni di prova. Il SoC equipaggiato da OnePlus 11 sarà lo Snapdragon 8 Gen 2, la nuova soluzione top di gamma di Qualcomm. A supporto del sistema ci saranno fino a 16 GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna UFS 4.0.

Passando al comparto fotografico, ci aspettiamo un sensore principale da 50MP affiancato da una lente ultra-wide da 48MP e un teleobiettivo da 32MP con zoom ottico 2x. La fotocamera frontale sarà, invece, da 16MP. La batteria da 5.000mAh supporterà la ricarica rapida a 100W mentre sistema operativo sarà certamente Android 13 con interfaccia proprietaria ColorOS 13.