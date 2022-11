La passione per i film e le serie TV in streaming non si ferma mai. Ormai, le piattaforme attive in Italia sono tantissime e ciascuna ha un catalogo vastissimo. Le novità vengono caricate giornalmente e scegliere tra i nuovi contenuti non è mai facile.

Per rendere la scelta più semplice, è possibile affidarsi a JustWatch e alle classifiche TOP 10 dei migliori film e serie TV disponibili in streaming. Entrambe le classifiche sono realizzate partendo dalle preferenze degli utenti.

Tenendo conto delle attività di visione degli utenti italiani tra il 7 e il 13 novembre, è possibile stabilire quali sono i contenuti più visti ed apprezzati. Le classifiche sono realizzate tenendo in considerazione tutti i servizi, quindi non solo Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ma anche SKY, Paramount+ e tutti gli altri.



Svelati i film e le serie TV da guardare assolutamente in streaming per rimanere sempre sul pezzo e parlarne con gli amici

TOP 10 – Film in streaming

Enola Holmes 2 Barbarian Niente di nuovo sul fronte occidentale Don’t Worry Darling The Good Nurse [REC] Falling for Christmas The Batman My Policeman Bullet Train

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Crown Manifest The Walking Dead Game of Thrones – Il Trono di Spade House of the Dragon Inside Man The Watcher The Handmaid’s Tale The White Lotus Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

La prima posizione della classifica TOP 10 dei film più apprezzati è occupata da Enola Holmes 2. Il film del 2022 è incentrato sulla sorella minore del noto detective Sherlock Holmes interpretata da Millie Bobby Brown. La giovane ha ereditato l’acume investigativo dal fratello maggiore e si troverà a dover sfruttare le proprie doti per risolvere alcuni misteri.

Per quanto riguarda la TOP 10 delle migliori serie TV, in cima alla classifica troviamo The Crown. La serie creata da Peter Morgan è incentrata sulla vita di Elisabetta II del Regno Unito e segue le vicende dell’intera famiglia reale britannica.