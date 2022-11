A partire dalla gamma Galaxy S23, Samsung dovrebbe abbandonare l’utilizzo dei chipset proprietari Exynos sui propri device. In questo modo, i flagship del produttore utilizzeranno in tutti i mercati le soluzioni SoC di Qualcomm.

In particolare, sulla nuova famiglia di top di gamma è atteso l’utilizzo del chipset Snapdragon 8 Gen 2. Queste voci si rincorrono ormai da qualche tempo, ma finalmente ecco arrivare una conferma quasi ufficiale anche se non direttamente da Samsung.

Secondo quanto rilevato dalla piattaforma Geekbench, Samsung utilizzerà il SoC Qualcomm su tutte le versioni di Galaxy S23 destinate a tutti i mercati globali. Il Chipset americano arriverà anche in Europa sui device coreani, cosa mai successa con i precedenti modelli top di gamma.

Samsung vuole rendere la famiglia Galaxy S23 più potente e quindi potrebbe utilizzare un SoC Snapdragon 8 Gen 2 overcloccato

Inoltre, l’attesissimo Galaxy S23 Ultra si è mostrato per la prima volta sulla piattaforma Geekbench. Il device è caratterizzato dal numero di modello SM-S918B e ha totalizzato 1.504 punti nel test in single core e 4.580 nel test in multi core. Il test eseguito è il Geekbench 5 e i risultati confermano la presenza di 8GB di RAM e Android 13 come sistema operativo.

La presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 2 è confermata dall’insolita architettura hardware composta da tre tipologie di cluster. Il core Cortex-X3 Kryo Prime è quello dedicato alla potenza con frequenza operativa a 3.36GHz. Gli altri sette core invece hanno frequenze operative di 2.80 e 2.02 GHz per gestire i carichi di lavoro meno impegnativi.

Tuttavia, emerge chiaramente che la frequenza del core primario è diversa da quella solita del SoC fissata a 3.2 GHz. Samsung potrebbe aver effettuato un leggero overclock del chipset per massimizzare le performance.

Infatti, in un test successivo eseguito su Geekbench, le prestazioni registrate sono più alte. Il punteggio in single core è salito a 1.530 punti mentre quello in multi core è arrivato a 4.779 punti a conferma della maggiore potenza disponibile.

Non è chiaro il motivo di questo cambiamento, ma siamo certi che gli utenti europei non si lamenteranno della scelta di Samsug di commercializzare i Galaxy S23 con SoC Qualcomm. Non resta che attendere maggiori dettagli e informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare.