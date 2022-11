Il settore degli accessori per PC da gaming si arricchisce con le novità create da NZXT. Il produttore ha realizzato i nuovi case mid-tower ATX H5 Flow e H5 Elite, che avranno il compito di raccogliere l’eredità dell’amatissimo H510. Inoltre, l’azienda ha lanciato anche il nuovo sistema di raffreddamento ad aria T120.

La serie H5 si arricchisce quindi con due nuovi case ATX, scelti da NZXT in quanto sono destinati a diventare il nuovo standard della gamma mid-tower. Nella fase di design, il produttore ha puntato su alcuni elementi fondamentali per i giocatori.

Entrambi i case sono ottimizzati per massimizzare la dissipazione del calore attraverso performance termiche migliorate. Inoltre, gli utenti potranno migliorare il cable management del proprio PC. Infine, un aspetto da non sottovalutare è quello del design, con linee iconiche che gli utenti apprezzano.

NZXT ha annunciato due nuovi e migliorati case mid-tower ATX della famiglia H5 oltre ad un sistema di raffreddamento ad aria T120 RGB

Entrambi i case H5 Flow e H5 Elite, possono contare su una sezione superiore aperta che permette l’installazione di un radiatore da 240 mm o di due ventole da 120 mm. In questo modo viene massimizzata la dissipazione termica all’interno della struttura. I pannelli laterali non richiedono utensili per essere smontati, permettendo così un accesso facile e veloce alle componenti interne.

L’H5 Flow è ottimizzato per ottenere il massimo raffreddamento delle componenti interne. I pannelli sono traforati ed è presente una ventola orientata per convogliare il più velocemente possibile l’aria calda verso l’alto. L’H5 Elite è pensato per i gamer che vogliono mettere in mostra la propria build. Il case integra due ventole RGB F140 che possono essere controllate attraverso NZXT CAM.

I case possono essere impreziositi anche dal nuovo sistema di raffreddamento ad aria T120. In questo modo sarà possibile raffreddare la CPU e mantenere alte le prestazioni. Il sistema T120 può anche essere dotato di illuminazione RGB ed è compatibile con software NZXT CAM.

Entrambi i case sono disponibili nella colorazione bianca e nera. Il prezzo per H5 Flow è di 109.99 euro mentre per H5 Elite di 149.99 euro. Passando alla ventola T120, il prezzo di listino di 49.99 euro ed è disponibile anche in versione RGB a 54.99 euro. Tutti i prodotti sono acquistabili direttamente dal sito ufficiale del produttore.