NZXT, azienda che realizza hardware, software e servizi dedicati al mondo dei PC da gaming, ha annunciato una nuova funzionalità per i propri device. In particolare, la NZXT CAM diventerà ancora più funzionale grazie all’integrazione ufficiale di IFTTT.

Il servizio IFTTT (acronimo di “If this then that”) permette di creare scenari di utilizzo dei vari device tecnologici con funzioni che si attivano in automatico al verificarsi di determinate condizioni.

Grazie all’integrazione con IFTTT, gli utenti che utilizzano ìNZXT CAM potranno creare applicazioni in grado di interagire con i dispositivi e i servizi più utilizzati. Questo significa cha è possibile interagire con i servizi online come Google, Amazon e Spotify ma anche sfruttando i dati raccolti dal proprio device.

Gli utenti che utilizzano NZXT CAM potranno sfruttare anche le funzionalità di IFTTT per creare scenari di utilizzo unici e automatizzati

In particolare, sarà possibile sfruttare informazioni come le temperature e l’utilizzo di CPU e GPU, le impostazioni di illuminazione RGB e le GIF del Kraken Z per interagire con IFTTT. Le possibilità sono infinite e starà solo alla fantasia degli utenti creare interazioni uniche e armoniose.

Un esempio pratico di interazione tra NZXT CAM e IFTTT potrebbe essere il seguente. I computer da gaming sono notoriamente delle macchine che scaldano molto. Ecco quindi che elaborando i dati sulla temperatura interna del case si potrebbe impostare una funzionalità che faciliti la dissipazione. Per esempio, al raggiungimento di una determinata temperatura si può impostare l’accensione automatica del ventilatore o del condizionatore nella stanza.

Questo è solo un esempio ma ci sono combinazioni infinite di possibilità. Il team di sviluppo garantisce supporto a lungo termine quindi arriveranno aggiornamenti per per garantire stabilità e affidabilità e soprattutto per introdurre nuove feature.