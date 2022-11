Il prossimo 23 novembre 2022 il produttore cinese Honor terrà un evento di presentazione ufficiale durante cui svelerà diversi nuovi dispositivi, tra cui anche il suo primo device pieghevole. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha confermato sul sito cinese Weibo che durante questo evento sarà annunciata anche la nuova serie Honor 80.

Honor 80: la nuova serie top sarà annunciata il prossimo 23 novembre

È tempo per Honor di presentare numerosi nuovi dispositivi. Come già accennato, il prossimo 23 novembre 2022 l’azienda terrà un importante evento di presentazione ufficiale. Durante quest’ultimo vedrà finalmente la luce il primo dispositivo pieghevole dell’azienda ma non solo. Honor ha infatti da poco confermato che durante questo evento sarà annunciata ufficialmente anche la nuova serie top di gamma Honor 80.

L’azienda, in particolare, ha pubblicato sul sito cinese Weibo diverse immagini teaser di questi smartphone. Dalle immagini è possibile osservare in primis la presenza di un design molto curato e soprattutto premium. Sul fronte sarà presente un ampio display con i bordi curvi. In alto al centro saranno poi presenti due fori uniti che ospiteranno le due fotocamere anteriori.

Sul retro della nuova serie di smartphone, troveremo un modulo fotografico dalla forma molto particolare e che ricorda in un certo senso il numero 8. Qui dovrebbero trovare posto almeno tre sensori fotografici. Vi ricordiamo che i modelli di questa serie saranno almeno tre. Secondo le indiscrezioni, Honor 80 avrà come processore il soc MediaTek Dimensity 1080. Honor 80 Pro avrà invece il soc Snapdragon 778G, mentre Honor 80 Pro+ avrà sotto al cofano il soc Snapdragon 8+ Gen 1.