La Huracán Sterrato è il nuovo bolide nato a Sant’Agata Bolognese. La supercar ha già fatto parlare molto di sé ma, fino ad ora, Automobili Lamborghini ha condiviso poche informazioni riguardanti la vettura in via ufficiale.

Almeno fino ad ora. Infatti, Lamborghini ha deciso che i tempi sono maturi per la presentazione ufficiale di Huracán Sterrato. Come si può intuire dal nome, si tratta della prima supersportiva progettata per offrire il massimo piacere di guida anche al di fuori delle classiche strade in asfalto.

Tenendo ben saldi i valori del marchio “brave, authentic e unexpected”, la sportività offerta dalla Huracán Sterrato sarà sempre quella classica di Lamborghini. A questo però si aggiunge la possibilità di divertirsi anche off-road senza troppe preoccupazioni.

Automobili Lamborghini si sta preparando alla presentazione ufficiale di Huracán Sterrato, la supersportiva indomabile

Come è possibile ammirare direttamente su YouTube, la Sterrato si trova a proprio agio in qualsiasi situazione. Che si stia attraversando terra, ghiaia o sabbia cambia poco, la vettura procederà sempre spedita.

Il debutto ufficiale di Huracán Sterrato è programmato per il 30 novembre all’Art Basel di Miami. L’evento avrà un taglio esclusivo e permetterà ad Automobili Lamborghini di celebrare al meglio l’arrivo della supercar.

Al momento non sono ancora state svelate le caratteristiche tecniche complete della vettura. Il brand ha confermato che la Huracán Sterrato sarà spinta da un motore V10 e sarà dotata di trazione integrale. Probabilmente, stando alle ultime indiscrezioni, sotto il cofano troverà spazio lo stesso motore della Huracán STO in grado di erogare 640 CV. ma non resta che attendere ancora qualche giorno per avere tutte le conferme.