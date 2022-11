Il viaggio è durato cinque giorni con partenza da Yangshuo e arrivo a Chongzuo. Le due mete non sono casuali in quanto i partecipanti sono partiti avvolti dalle rocce carsiche e hanno guidato fino ad arrivare ad un paradiso naturale composto da verdi cascate.

La carovana era composta da ben 40 vetture selezionate tra le super sportive e i super SUV di Lamborghini. Non poteva mancare Urus che, grazie alle ruote alte e alla modalità Terra, ha permesso di superare tutte le asperità della strada.

Anche la Huracán STO, alla sua prima apparizione alla Lamborghini Esperienza Giro China, ha affrontato percorsi insoliti per la vettura. Nonostante questo, la super sportiva si è comportata egregiamente in tutte le condizioni.

Infatti, gli spostamenti si sono svolti sia in strada che in fuoristrada, permettendo così di provare a fondo le supercar in ogni condizione di terreno e aderenza. I partecipanti hanno potuto sperimentare tutto il piacere di guida dell’azienda di Sant’Agata Bolognese e vivere un’esperienza unica.