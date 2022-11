L’uragano Nicole ha messo a dura prova le spedizioni nello spazio gestite dalla NASA. Uno dei razzi, che restando in tema prende il nome di Mega Moon, è stato sottoposto a forti raffiche di vento. I tecnici stanno lavorando duramente per confinare ogni risvolto negativo delle spedizioni in programma.

La NASA sta procedendo con i test sul razzo Space Launch System (SLS) e la navicella spaziale Orion, con l’aiuto di piccole modifiche e riparazioni d’urgenza. Questo quanto affermato in un post su Twitter dell’amministratore associato della Nasa per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione. Le ispezioni tecniche iniziali giovedì sera hanno mostrato lievi danni al razzo SLS, tra cui “mastice sciolto a causa delle condizioni meteorologiche”.

La NASA ha anche posticipato prontamente il lancio al 16 novembre quando è diventato chiaro che la tempesta tropicale Nicole avrebbe interferito con il nuovo tentativo di lancio. Nel momento in cui le previsioni sono cambiate ed è diventato chiaro che Nicole si sarebbe trasformato in un uragano, era troppo tardi per riportare l’SLS nel suo hangar al Kennedy Space Center in Florida. Così il razzo da circa 4 miliardi di dollari è riuscito a liberarsi dalla stretta dall’uragano.

NASA: problemi con le recenti spedizioni a causa dell’uragano Nicole

In un tweet, Free ha affermato che i sensori della NASA sulla rampa di lancio hanno rilevato raffiche di vento fino a 82 miglia orarie a 60 piedi di altezza. L’SLS si alza a 322 piedi in aria e può sopportare fino a 85 miglia orarie di forti raffiche di vento, tuttavia, è un limite molto labile. Ancora da verificare la presenza di eventuali danni permanenti all’SLS, ma Free prevede di tenere una conferenza stampa questo venerdì per discutere i risultati dei controlli tecnici.

SLS e Orion sono le pietre miliari del programma Artemis Moon della Nasa, che cerca di riportare gli umani sulla Luna entro il 2025. Se Artemis I dovesse mai decollare e avere successo, Artemis II vedrà quattro astronauti volare intorno alla Luna in una navicella spaziale Orion nel maggio 2024. Artemis III, previsto per il 2025, vedrà quindi due astronauti della Nasa mettere piede sulla Luna per la prima volta dal 1972.