“La Nasa rinuncia all’opportunità di lancio di martedì 27 settembre”, ci tiene a mettere in evidenza la NASA all’interno di un comunicato; ovviamente a causa delle previsioni meteorologiche riguardanti la tempesta tropicale Ian.

“I team nel corso di una riunione oggi hanno deciso di rinunciare ai preparativi per la data del lancio di martedì per permettere di configurare i sistemi che permettono di fare indietreggiare il razzo Space Launch System e il veicolo spaziale Orion verso il sito di assemblaggio dei veicoli. Gli ingegneri hanno rinviato la decisione finale sull’operazione a domenica 25 in modo da permettere di raccogliere dati aggiuntivi”. L’operazione dovrebbe avvenire tra domenica sera o lunedì mattina.

Proprio a causa di questa tempesta, molte zone delle Americhe sono in stato di allerta. Infatti, trapelano notizie molto preoccupanti da Cuba e Florida, negli Stati Uniti, riguardo i possibili danni che potrebbe portare un evento del genere. Per questo motivo, molte zone sono state messe in una cosiddetta “zona rossa” per salvaguardare la popolazione.