Neal Mohan, Chief Product Officer di YouTube, ha appena condiviso alcuni dei prossimi aggiornamenti all’aspetto dell’app e alcune delle nuove funzionalità che verranno aggiunte nelle prossime settimane. È stato annunciato che a partire da oggi sarà reso disponibile un nuovo design per YouTube su tutte le piattaforme, inclusi dispositivi mobile e Web. Ciò dovrebbe migliorare notevolmente il modo in cui i consumatori guardano i video su YouTube.

La maggior parte delle modifiche grafiche introdotte questa settimana sono state apportate con l’intenzione di fornire agli spettatori di YouTube un’esperienza di visione più coinvolgente. Sotto forma di modalità ambiente, che è qualcosa che YouTube sta testando da un po’, i nuovi colori fanno anche parte delle modifiche al design che sono state apportate.

YouTube sta per cambiare la sua piattaforma

La modalità ambiente fornisce un impatto sottile e, di conseguenza, il colore di sfondo dell’app si adatta per corrispondere al contenuto del video. È qualcosa di davvero poco appariscente, ma fa la differenza per l’intera esperienza visiva. Oltre a ciò, YouTube ha verificato di aver reso il tema scuro più scuro per far risaltare più chiaramente i colori sullo schermo.

Mentre quest’ultima funzionalità sarà distribuita su Web, dispositivi mobili e smart TV, la modalità ambient sarà resa accessibile su dispositivi online e mobili con un tema scuro. E mentre discutiamo di questo argomento, è importante sottolineare che anche la combinazione di colori delle playlist video verrà aggiornata e verranno mostrate ulteriori informazioni su ciascuna playlist.

Il video player ha ricevuto una serie di miglioramenti introdotti solo di recente. Per iniziare, i link di YouTube inclusi nelle descrizioni dei video saranno strutturati come pulsanti e attività come Mi piace, condivisione e download avranno le loro interfacce ridisegnate per eliminare qualsiasi potenziale distrazione.

Inoltre, il pulsante ‘iscriviti’ sta subendo alcune modifiche per differenziarsi meglio dalla concorrenza. Dall’inizio dell’anno, molte nuove funzionalità sono state sottoposte a test e ora vengono finalmente rese disponibili a tutti. A partire da oggi, due nuove funzionalità, ‘pizzica per ingrandire’ e ‘ricerca precisa’, sono state rese accessibili a tutti gli utenti di YouTube.