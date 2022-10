Gli anelli intelligenti offrono un’alternativa comoda e leggera al monitoraggio di statistiche come i passi giornalieri e la frequenza cardiaca, mentre la maggior parte di noi tiene tracker o smartwatch avvolti intorno ai polsi per questo scopo. Sembra che presto potremmo avere un nuovo prodotto disponibile in questa categoria di tecnologia indossabile.

Sul forum Naver in Corea del Sud, è stato pubblicato un brevetto Samsung per un gadget in stile anello intelligente. Il consenso generale è che il dispositivo potrebbe fornire una suite di funzionalità paragonabili a quelle presenti sul Samsung Galaxy Watch 5. Le consuete dichiarazioni di non responsabilità che si applicano alle domande di brevetto sono le seguenti: questi documenti rappresentano solo le iniziative di ricerca e sviluppo che si svolgono all’interno di un’azienda e non garantiscono l’emergere di un vero e proprio gadget nel mercato. Tuttavia, sembrerebbe che Samsung stia almeno studiando le sue scelte disponibili per quanto riguarda gli anelli intelligenti.

Samsung Galaxy Ring non arriverà a breve

Oura è ora il marchio più noto nel settore degli anelli intelligenti. L’anello intelligente di terza generazione dell’azienda offre una varietà di funzionalità, tra cui il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca dell’utente, il monitoraggio del sonno dell’utente e persino alcuni esercizi di consapevolezza. Può essere acquistato nei negozi per 299 euro.

Gli esperti affermano che Samsung intende includere un cardiofrequenzimetro ottico e funzionalità ECG nell’anello intelligente. Un elettrocardiogramma, spesso noto come ECG, viene utilizzato per rilevare eventuali anomalie nel ritmo del battito cardiaco. Non sembra che il gadget uscirà a breve, cioè se mai arriverà sul mercato consumer, ma tutte le indicazioni indicano che Samsung intende estendere il numero di smartphone Galaxy che ora offre ai consumatori.