Vodafone Special 100GB e Digital Edition: distrutta TIM con prezzi quasi gratis

Vodafone sta battendo la concorrenza grazie a tantissime novità introdotte ultimamente nel mondo della telefonia mobile soprattutto. Questo provider che da tempo si dimostra il migliore in assoluto con offerte di grande livello ma soprattutto con una qualità non replicabile, sta cercando di riprendersi i suoi vecchi clienti. Non sarà semplice questa volta riuscire a trattenere il pubblico di fronte ad offerte così spiccate dal punto di vista del prezzo e dei contenuti.

Le promozioni che saltano all’occhio sono prevalentemente due, le quali con pochi euro riescono a corrispondere il meglio a chi le sceglie. Sono disponibili entrambe sul web, per cui proprio lì potrete accertarvi di tutti i dettagli più minuziosi. L’obiettivo del gestore è quello di rendere le cose molto più facili offrendo convenienza senza però biasimare la grande qualità che da sempre lo contraddistingue e anche la quantità di ciò che viene offerto.

Vodafone: con queste due offerte potreste pensare di rientrare a far parte del gestore più importante d’Europa

Sono due le offerte che stanno catturano l’attenzione dei vecchi clienti Vodafone per un eventuale rientro. La prima consente di avere 70 giga, i quali diventano 100 nel momento in cui si sceglie di pagare direttamente dal proprio conto in banca. Ci sono anche i minuti ed SMS senza limiti all’interno di questa Special 100 giga che costa 7,99 euro al mese.

Allo stesso prezzo c’è poi anche la Digital Edition, offerta che al suo interno include gli stessi contenuti ma con 100 giga disponibili anche con ricaricabile. Non vi resta altro che pensarci.