Vodafone distrugge Kena e CoopVoce con le Special da 100GB solo oggi

Vodafone risulterà ancora una volta il gestore da battere dopo il lancio delle sue ultime promozioni immobili destinate al mese di ottobre. Con l’arrivo di novembre si punterà alla campagna invernale ma in questo momento l’obiettivo è tutt’altro che quello di guardare al futuro. Con un occhio su quello che verrà, Vodafone vuole guardarsi indietro e cercare di recuperare gran parte degli utenti che hanno scelto altre strade invece di quella colorata di rosso tipica del gestore anglosassone.

Vodafone: con queste nuove offerte potrete rientrare sfruttando il prezzo più basso di sempre, ci sono fino a 100 giga

Secondo quanto riportato, sarebbero migliaia gli utenti ad aver ricevuto un SMS o una chiamata da Vodafone durante gli ultimi giorni. La volontà del gestore è quella di riportare indietro alcuni dei suoi vecchi clienti, i quali si sarebbero visti proporre una tra la Special 100GB e la Digital Edition.

La prima delle due riesce ad includere al suo interno i soliti contenuti, ovvero minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS da inviare a chiunque voi vogliate. Inoltre ci sono 70 giga di traffico dati in 4G ma se pagate con addebito diretto sul conto corrente potrete avere fino a 100 giga. Il prezzo corrisponde a 7,99 € al mese, proprio come la promo che stiamo per descrivere.

Si tratta della Digital Edition, la quale viene proposta a quegli utenti che in passato sono stati per molto tempo con Vodafone. Con lo stesso prezzo quindi sarà possibile avere gli stessi contenuti della promo citata qualche riga fa, ma senza il bisogno di sottoscrivere un abbonamento sul conto corrente per avere i 100 giga, i quali verranno concessi di base.