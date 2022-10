Banche italiane: conto sotto attacco, il messaggio che ruba soldi in un minuto

Truffare le banche è diventata ormai una prima attività da parte di alcuni malviventi che riescono a creare degli avvisi fatti apposta. L’obiettivo è quello di far credere ai clienti della banca utilizzata come specchietto per le allodole di dover intervenire in seguito ad un nuovo aggiornamento. In questo modo andrete a cliccare su un link che non farà altro che portarvi verso una pagina tutt’altro che riferita alla banca. Così perderete le vostre credenziali di accesso che potranno essere sfruttate per derubarvi.

Banche: ecco cosa stanno ricevendo gli utenti tramite e-mail, si tratta di una truffa per cui non dovete assolutamente aprire il link

In poche parole il messaggio che sta circolando durante gli ultimi giorni in Italia tramite alcune e-mail che lo hanno reso virale, parlerebbe di un aggiornamento. In seguito a quest’ultimo, a portato per migliorare la sicurezza degli utenti, la banca manifesterebbe quella che sarebbe la necessità di verificare ancora i suoi clienti, in modo da poter permettere loro di usufruire dei nuovi servizi introdotti con l’aggiornamento. Dopo questa spiegazione, il messaggio in vita le persone a cliccare sul link. Ovviamente non dovete fare nulla di tutto questo e non dovete assolutamente fidarvi, per cui leggete il messaggio qui sotto per istruirli ad evitare qualsiasi truffa:

A seguito di alcuni aggiornamenti effettuati sulla nostra piattaforma al fine di migliorare la vostra sicurezza

Abbiamo la necessità di verificare nuovamente tutti i nostri clienti in modo che possiate usufruire dei nuovi sistemi di sicurezza .

La preghiamo di cliccare sul seguente link e completare tutti i campi.

LINK DA NON APRIRE