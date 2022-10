Banche derubate e utenti senza soldi: il messaggio che svuota i conti in un minuto

Tutte le banche italiane molto spesso vengono prese di mira da alcuni messaggi molto strani. Si tratta in realtà di truffe phishing, le quali hanno come unico obiettivo quello di far credere ai clienti delle banche stesse di aver ricevuto una comunicazione reale.

Ad esempio questo capita molto spesso ai danni di Intesa Sanpaolo, una delle banche più colpite dalle truffe phishing. Il suo nome viene utilizzato molto spesso all’interno di alcuni messaggi che arrivano tramite e-mail ai poveri clienti che si lasciano dunque persuadere.

Banche truffate dei soliti tentativi di phishing: ecco come scompaiono i soldi dai vostri conti improvvisamente

Come dimostra l’ultimo messaggio, si tratta di una finta comunicazione da parte di una e-mail che subito troverete losca semplicemente controllando la, che vuole in ogni modo a farvi intervenire. L’obiettivo sarà quello di estorcervi in maniera molto semplice le vostre credenziali di accesso per poterle rubare a svuotare il vostro conto.

Questo è in parte il messaggio che dovete assolutamente evitare:

Il Gruppo Intesa Sanpaolo

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali gruppi bancari in Europa (33,9 miliardi di euro di capitalizzazione di mercato (*’), con un forte impegno ESG, un posizionamento ai vertici mondiali per l’impatto sociale e grande focus sul clima.

Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth management). Il Gruppo offre i propri servizi a 13,5 milioni di clienti avvalendosi di una rete di circa 3.700 sportelli presenti su tutto il territorio nazionale con quote di mercato non inferiori al 12% nella maggior parte delle regioni.