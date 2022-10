Euronics cattura l’attenzione degli utenti con il lancio di una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, infatti i prezzi sono bassi e convenienti, con la possibilità di approfittarne praticamente ovunque in Italia.

A differenza delle solite campagne promozionali, infatti, in questo caso gli acquisti possono tranquillamente essere completati recandosi in un qualsiasi negozio fisico, senza variazioni in relazione al socio di appartenenza. I prezzi attivati sono molto bassi, e comprendono la garanzia di 24 mesi, oltre alla variante no brand, nel caso in cui si acquistasse uno smartphone.

Euronics: le offerte sono ricche di occasioni incredibili

La campagna promozionale di casa Euronics vuole sicuramente far sentire la propria voce partendo da una base solida ed affidabile, in quanto comunque cerca di offrire all’utente la più ampia possibilità di scelta.

Il meccanismo è lineare ed apprezzato dalla maggior parte dei consumatori, poiché permette di acquistare praticamente ciò che si vuole in negozio, con l’obiettivo di raggiungere almeno la fascia di prezzo dei 599 euro. Fatto questo il cliente si ritrova a poter accedere ad una nuova selezione di sconti molto interessanti, poiché si potranno mettere le mani su prodotti di tre differenti fasce di prezzo: 49, 99 e per finire con 199 euro.

I modelli selezionati sono qualitativamente differenti, basti pensare che includono le Apple Airpods di terza generazione o la Nintendo Switch. Gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio, e ricordiamo che riguarderanno solo un modello.