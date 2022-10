Gli utenti possono in questi giorni raggiungere un risparmio assolutamente degno di nota da Comet, la più comune campagna promozionale permette di approfittare di prezzi convenienti e di prodotti assolutamente in linea con le aspettative.

Se interessati alla soluzione che troverete poco sotto, dovete ricordare che ogni ordine deve necessariamente essere completato nei negozi di casa Comet, ma a differenza dei supermercati, in questo caso gli stessi prezzi risultano essere attivi anche online sul sito ufficiale, il quale permette di conseguenza la spedizione presso il domicilio, a titolo completamente gratuito, nel momento in cui si dovessero superare i 49 euro.

Le offerte Amazon ed i codici sconto gratis sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale, premete qui per i dettagli.

Comet: tutti i prezzi sono decisamente bassi

Un volantino molto interessante è quello lanciato da Comet proprio in questi giorni, sono innumerevoli i prodotti proposti a prezzi decisamente inferiori rispetto al normale, a partire ad esempio dai top di gamma più richiesti e desiderati del momento.

La maggior parte di questi è legata al brand Samsung, parliamo precisamente di Galaxy S22, disponibile a 649 euro, come anche della variante ancora più costosa, il Galaxy S21 Ultra 5G, il cui prezzo sale fino a 949 euro, oppure il Galaxy S21 Enterprise Edition, un prodotto appena lanciato sul mercato, comunque di buona qualità in vendita a 549 euro.

Sempre nel medesimo volantino non mancano anche soluzioni più economiche, come TCL 30SE, Oppo A96, Oppo Reno8 Lite, Redmi 9A, Redmi Note 10, Realme C21 ed altri ancora, tutti in vendita a meno di 400 euro.