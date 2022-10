Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha in programma di implementare la ricarica USB-C sui suoi AirPods e accessori Mac nei prossimi anni. Il presunto allontanamento da Lightning arriva mentre l’Unione Europea si prepara a imporre la ricarica USB-C sui nuovi smartphone, tablet e cuffie lanciati nell’area a partire dalla fine del 2024. Sebbene la normativa debba ancora essere recepita, è stata approvata dal Parlamento europeo la scorsa settimana.

Per soddisfare i requisiti imminenti, Gurman prevede che Apple includerà USB-C negli AirPods, AirPods Pro e AirPods di prossima generazione entro il 2024, mentre gli accessori per Mac come Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Trackpad potrebbero farlo già in anticipo come l’anno prossimo. Apple dovrebbe rilanciare il suo portafoglio Mac l’anno prossimo con un nuovo iMac e Mac Pro, e poiché l’arrivo di nuovi Mac spesso ‘coincide con il rilascio di accessori’, Gurman ritiene che ‘è ragionevole scommettere che quegli accessori passeranno a USB-C in la loro prossima versione.’ Allo stesso modo, Gurman prevede che Apple sostituirà i suoi AirPods prima che il regolamento dell’UE entri in vigore.

Apple potrebbe ritardare l’arrivo di USB-C

All’inizio di quest’anno, Gurman ha affermato che Apple ha iniziato a testare la ricarica USB-C sui suoi iPhone, ma che non dovremmo aspettarci che sia sui dispositivi fino al 2023 ‘al più presto’. Gurman ribadisce questa idea nella più recente newsletter Power On, aggiungendo che crede che Apple includerà un connettore di ricarica USB-C nell’iPhone 15, così come l’iPad entry-level in uscita entro la fine dell’anno.

Apple non dovrà conformarsi alla prossima norma dell’UE fino al rilascio dell’iPhone 17 nell’autunno del 2025, poiché esiste un periodo di grazia di due anni che offre alle aziende (compresa Apple) tutto il tempo per passare a USB-C. Indipendentemente da ciò, Gurman crede che Apple ‘supererà facilmente la scadenza con i suoi dispositivi più appariscenti’.

Anche se Apple passa a USB-C, Gurman ritiene che la sua permanenza sui prodotti Apple sarà breve. Gurman pensa che Apple alla fine aggiungerà la ricarica induttiva a iPhone e iPad ‘nei prossimi anni’ per evitare la legge, che non si applica ai dispositivi che non consentono la ricarica via cavo.