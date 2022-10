I fan del franchise di Call of Duty dovranno collegare un numero di telefono al proprio account Battle.net per poter giocare al nuovo capitolo della serie, la cui uscita è prevista per il 28 ottobre. Una pagina di supporto aggiornata di recente è stata scoperta da PC giocatore. Afferma che ‘Call of Duty: Modern Warfare II, account Overwatch 2 appena creati e account Call of Duty: Modern Warfare appena creati richiedono un numero di telefono’.

Dopo una settimana di discussioni su SMS Protect, il meccanismo di collegamento telefonico utilizzato da Overwatch 2 e che sarà presto utilizzato da Modern Warfare II, è stata annunciata la necessità. Dopo un lancio difficile, durante il quale un attacco DDoS ha impedito a molte persone di giocare a Overwatch 2 il giorno del suo debutto, Blizzard ha annunciato che ridurrà i requisiti per giocare.

Call of Duty utilizzerà SMS Protect

Nonostante il fatto che il team di sviluppo avesse affermato in passato che a tutti i giocatori sarà richiesto di allegare un numero di telefono al proprio account Battle.net, questo requisito è attualmente imposto solo ai nuovi giocatori di Overwatch. Il fatto che ‘alcuni numeri prepagati’ non potessero essere utilizzati in combinazione con SMS Protect è stato uno dei fattori che ha contribuito alla cattiva reputazione del sistema. Prima di venerdì, è stato scoperto che i giocatori il cui servizio mobile era fornito da gestori di telefonia mobile come Cricket Wireless non erano in grado di giocare.

Non è ancora noto se tutti i giocatori di Warzone 2.0 dovranno avere un numero di cellulare per poter giocare una volta rilasciato il 16 novembre. Dall’anno 2020, Infinity Ward ha imposto a tutti gli utenti della versione free-to-play di Warzone su PC una procedura di autenticazione a due fattori.