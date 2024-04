Da un paio di anni a questa parte Apple ha iniziato a produrre autonomamente i propri chip montati sui propri device, l’esempio più evidente sono i chip Apple Silicon che hanno dato vita alla serie di processori M quali M1, M2 ed M3, che ora fanno viaggiare in modo fluido e potente i maggiori device Apple.

Ma non è finita qui, sembra infatti che Apple sia pronta a sviluppare il nodo a 1,6 nm per i chip del futuro, a presentare tale progetto è stata infatti l’azienda partner di Apple TSMC, la quale ha ufficialmente presentato la nuova tecnologia che entrerà in produzione in via ufficiale a partire dal 2026 implementando dunque una riduzione non indifferente delle dimensioni dei transistor che porterà ad aumento della potenza di elaborazione, una diminuzione dei consumi, mantenendo inalterata però la dimensione dei chip.

Miglioramento su tutto

Il processo produttivo in questione prenderà il nome di A16 e garantirà un aumento dell’8-10% in termini di velocità ed una riduzione del 15-20% del consumo energetico rispetto al processo N2P di TSMC, grazie anche ad una nuova tecnologia di power rail sul retro.

Tra le altre novità che questo processo integrerà abbiamo anche System-On-Wafer (SoW) che integra più die su un singolo wafer per aumentare la potenza di calcolo.

Ovviamente a giocare un ruolo cruciale è la significativa riduzione delle dimensioni dei transistor che passeranno dal nodo a 3 nm più recente a quello a 1,6, con una riduzione dunque decisamente sostanziale che farà la differenza, sebbene molto presto si raggiungerà il limite fisico per quanto riguarda il silicio e bisognerà ingegnarsi su un nuovo materiale per consentire una maggiore riduzione di dimensioni di queste componenti elettroniche.

Non rimane dunque che attendere ulteriori sviluppi, nel frattempo Apple a Maggio presenterà la sua nuova nuova linea di iPad con i nuovi chip M3 montati a bordo.