Twitter sta rinnovando la sua piattaforma, raddoppiando i video, offrendo agli utenti una nuova esperienza di visualizzazione coinvolgente e un accesso più rapido ad alcuni dei contenuti più popolari dell’azienda. L’aggiornamento sarà disponibile per gli utenti iOS che attualmente utilizzano la versione inglese dell’app Twitter.

Gli utenti di Twitter possono ora guardare i video utilizzando la nuova esperienza di visualizzazione immersiva della piattaforma. Questa visualizzazione non richiede passaggi aggiuntivi; tocca semplicemente un video e si espanderà fino a riempire lo schermo, offrendo la migliore esperienza possibile. Inoltre, grazie al rinnovato interesse della piattaforma nel rendere più semplice la scoperta di video, gli utenti di Twitter possono ora essere attirati in un flusso infinito di video.

Twitter sta rinnovando la sua piattaforma

Scorrendo verso l’alto verrà mostrato un nuovo video quando un video viene esteso nella sua nuova modalità immersiva. Questa procedura può essere ripetuta all’infinito, fornendo agli utenti un’esperienza ininterrotta durante la lettura delle informazioni. Secondo Twitter, puoi uscire dalla visualizzazione immersiva facendo clic sulla freccia indietro nell’angolo in alto a sinistra. Oltre al nuovo look, l’azienda introdurrà un nuovo carosello video nella scheda Esplora della piattaforma. Il carosello consentirà agli utenti di guardare e godersi facilmente i contenuti più popolari della piattaforma.

Sebbene Twitter non sia generalmente considerato una prima scelta per la visualizzazione di video, è semplice capire perché lo sta perseguendo. TikTok è diventato un colosso dei video negli ultimi anni e diverse aziende hanno tentato di replicare alcune delle sue caratteristiche principali per capitalizzare la sua popolarità. Oltre alla nuova opzione per la visione di video, Twitter ha lavorato duramente per creare un nuovo hub audio con la sua area Spaces aggiornata, che ora include i podcast.