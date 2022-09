La funzionalità più significativa introdotta da Apple con iPadOS 16 all’inizio di quest’anno è Stage Manager, un sistema multitasking completamente nuovo che aggiunge finestre ridimensionabili sovrapposte all’iPad. Questa funzionalità funziona anche su un display esterno, rendendo gli iPad in grado di fare molto di più del semplice mirroring dei loro schermi su un monitor.

Sfortunatamente, la funzione è disponibile solo su iPad dotati di CPU M1, che include i modelli iPad Pro da 11 e 12,9 pollici introdotti a maggio 2021, così come il modello iPad Air con alimentazione M1 rilasciato all’inizio di quest’anno. Tutti gli altri iPad più vecchi sono stati esclusi.

Stage Manager è ora disponibile

Ciò è cambiato con la recente versione della beta per sviluppatori di iPadOS 16. Apple ha ora reso Stage Manager compatibile con una varietà di dispositivi meno recenti, inclusi iPad Pro da 11 pollici (prima generazione e successive) e iPad Pro da 12,9 pollici (terza generazione e successive). Sarà disponibile nei modelli dal 2018 al 2020 che utilizzano le CPU A12X e A12Z anziché solo l’M1. I precedenti modelli di iPad Pro, tuttavia, mancano di una caratteristica importante: Stage Manager funzionerà solo sul display integrato dell’iPad. Non sarai in grado di espandere il display a un secondo monitor.

Apple afferma inoltre che lo sviluppatore beta 5 di iPadOS 16 rimuoverebbe la funzionalità di visualizzazione esterna di Stage Manager per gli iPad M1, che è stata presente da quando è stata pubblicata la prima versione beta di iPadOS 16 alcuni mesi fa. Verrà ripristinato con un aggiornamento del software entro la fine dell’anno. Dato che alcuni membri della community di iPad sono stati espliciti riguardo alle preoccupazioni di Stage Manager, specialmente quando lo utilizzano con un display esterno, è comprensibile che Apple stia dedicando del tempo aggiuntivo a lavorarci.

Dovremo testare Stage Manager su un iPad Pro precedente per vedere come funziona, ma le CPU A12X e A12Z sono ancora abbastanza potenti, quindi l’esperienza dovrebbe essere simile a quella di un iPad M1. Sebbene la mancanza di capacità di visualizzazione esterna sia deludente, questa dovrebbe essere un’ottima notizia per coloro che hanno acquistato gli iPad più costosi di Apple negli ultimi anni.