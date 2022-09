Prodotti ritirati dal mercato: un formaggio famoso è pericolosissimo, attenzione

Pure tanta attenzione a quello che si mangia dovrebbe essere d’obbligo ogni qualvolta ci si reca in un ristorante, in un pub o in qualsiasi altro posto dove servono del cibo. Non bisogna biasimare però anche quando ci si reca nei supermercati, dove potete portare a casa tantissimi alimenti di cui non conoscete né l’origine, né eventuali problematiche.

Proprio durante gli ultimi tempi, sarebbero arrivati i vari avvisi sul sito ufficiale del Ministero della Salute. Il noto ente avrebbe infatti certificato il ritiro dal mercato di alcuni prodotti che sarebbero pericolosi per l’incolumità delle persone. Uno avrebbe portato la salmonella, mentre l’altro corrisponderebbe a rischio fisico visto un corpo metallico presente all’interno di alcuni lotti ben precisi.

Nuovi prodotti ritirati dal mercato alimentare dal Ministero della Salute: ecco quali e per quale motivo è avvenuto il ritiro

Nessuno avrebbe mai immaginato una situazione del genere ma bisogna stare molto attenti soprattutto alla luce degli ultimi ritiri dal mercato alimentare. Il ministero avrebbe infatti provveduto a far cessare le vendite del famoso Tronchetto di capra ‘President’. Sarebbero diversi i lotti ritirati dal mercato, i quali corrispondono a quelli con la scadenza prevista per il 6 ottobre, 12 ottobre e 25 ottobre per quanto riguarda la confezione da 1Kg. In questo caso il rischio è fisico vista la presenza di un corpo estraneo all’interno. Questi i numeri dei lotti: 232CB05320, 238ACN360 e 238ACN72.

Per quanto riguarda invece la salmonella, sarebbe stata diffusa da un salame Fumagalli, più precisamente nella confezione Picnic. Se avete questi alimenti in casa già da tempo, evitate di consumarli.