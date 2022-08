Prodotti ritirati dal mercato: salmonella in un salume famosissimo in Italia

Per più settimane non si è fatto altro che parlare di diversi prodotti che nel mercato avrebbero portato problemi più o meno gravi per la salute di chi li avrebbe acquistati. Da diversi giorni infatti si parla tanto della salmonella, noto batterio che può comportare problematiche di lieve o grande entità, in base ovviamente anche a quelle che sono le patologie pregresse del soggetto.

Molti prodotti hanno subito dei richiami, tra cui anche un noto salume in vendita nei supermercati italiani. Stiamo parlando del salame prodotto dal marchio Fumagalli, il quale sarebbe balzato subito agli attenti controlli del ministero della salute. Stando a quanto riportato ci sarebbe un lotto incriminato, il quale avrebbe fatto sì che la salmonella si diffondesse rapidamente. Il lotto che avrebbe fatto scattare i controlli sarebbe quello della confezione da 200 grammi del salame “Pic Nic”, prodotti all’interno dello stabilimento di Fumagalli. Si tratta di quello sito in provincia di Como.il numero identificativo e 229137 mentre il marchio dello stabilimento sarebbe CE IT 92L.

Prodotti ritirati dal mercato: un salame molto famoso finisce per essere ritirato seduta stante

Bisogna stare molto attenti visto che le persone che hanno contratto la salmonella assumendo questo alimento non ce la stanno passando per nulla bene. I prodotti in questione potrebbero comportare al loro ingerimento nausea e forti dolori addominali con crampi. Inoltre ci sarebbe anche febbre e vomito con diarrea persistente. Tali sintomi potrebbero essere smaltiti in uno o quattro giorni ma in alcuni casi si potrebbe andare avanti verso complicazioni molto più difficili da risolvere.

Ricordiamo dunque a tutti coloro che dovessero aver mangiato tali prodotti, di rivolgersi immediatamente ad un medico per prevenire ciò che potrebbe accadere.