I riflettori continuano ad essere puntati su GTA VI e le informazioni a riguardo continuano ad arrivare nonostante Rockstar Games stia facendo di tutto per limitare la fuga di notizie. Dopo i primi video gameplay e la scoperta della mappa di gioco, ecco giungere anche i primi dettagli sui protagonisti del titolo.

Come si è potuto vedere nei leak, in GTA VI si avrà il controllo di almeno due personaggi. La coppia di protagonisti è composta da un uomo e, per la prima volta nella saga, anche da una donna. I due sono descritti come dei novelli Bonnie e Clyde intenti a seminare panico e distruzione per le vie di Vice City.



Tuttavia, sono emerse anche alcune informazioni non legate al gigantesco leak ma relative a dettagli di pubblico dominio. All’interno del database di IMDB che raccoglie tutte le parti e i ruoli ricoperti dagli attori, sono emersi dei riferimenti diretti a GTA VI.

Emergono nuovi dettagli su GTA VI e i suoi protagonisti ma questa volta le informazioni non provengono da un attacco hacker

(FYI) Alexandra Echavarri confirms she is working on GTA 6 as 'Lucia' the main female protagonist on her IMBD page Source:https://t.co/RAnNNkUvuj pic.twitter.com/zLB0kJesMN — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) September 22, 2022

In particolare, l’attrice portoricana Alexandra Echavarri viene accreditata come interprete di Lucia, la co-protagonista in Grand Theft Auto VI. Il ruolo è accompagnato anche da quello che sembra essere il logo ufficiale del titolo. Inoltre, i più attenti hanno effettuato alcuni confronti tra la voce dell’attrice e la voce che si può sentire nei video trafugati e sembra corrispondere.

Per quanto riguarda il protagonista maschile invece, le informazioni attualmente disponibili sono ancora molto vaghe. La community ha provato a cercare una corrispondenza tra il personaggio virtuale e quello reale ed è emerso un possibile collegamento.

Il personaggio di Jason potrebbe essere interpretato e doppiato dal giovane attore Bryan Zampella. Al momento la sua pagina su IMDB non riporta alcun riferimento a GTA VI quindi non è possibile essere certi di questa informazione.