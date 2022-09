La situazione del leak di informazioni su GTA 6 si sta rivelando estremamente complicata da gestire per Rockstar Games. La software house sta lavorando sodo per evitare che la fuga di notizie peggiori ulteriormente.

Tuttavia, l’hacker che si è introdotto nel network di Rockstar Games ha un obiettivo diverso. Dopo aver sottratto illegalmente 90 video che mostrano il gameplay della versione alpha del gioco, teapotuberhacker si è impossessato anche di informazioni ben più preziose.

Tra i dati sottratti spiccano anche il codice sorgente di GTA 5 e GTA 6. Si tratta di informazioni preziosissime che rappresentano il cuore di ogni sviluppo. Attraverso questo codice sorgente è possibile scoprire in che modo funzionano i due titoli ed avere accesso a tutto il lavoro svolto fino ad ora.

A person pretending to be a Rockstar/Take-Two employee managed to speak with the hacker.

He once again states he has source code and told him that the "IT team can check the logs" for proof.

Via – @JohnHey04839690 pic.twitter.com/apsK93ldpi

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 18, 2022